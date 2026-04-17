ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज किया, कहा- यूरेनियम भंडार सौंपने का कोई समझौता नहीं

दावा

ट्रंप ने क्या किया था दावा?

ईरान की यह प्रतिक्रिया ट्रंप के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने लगभग 6 सप्ताह के संघर्ष के बाद समझौते को करीब बताया है। व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, "वे हमें परमाणु भंडार वापस देने पर सहमत हो गए हैं। समझौते के अंतिम रूप दिए जाने की अच्छी संभावना है।" ट्रंप का इशारा समृद्ध यूरेनियम की ओर था, जिसके बारे में वाशिंगटन का मानना ​​है कि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में हो सकता है।