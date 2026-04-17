ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज किया, कहा- यूरेनियम भंडार सौंपने का कोई समझौता नहीं
क्या है खबर?
ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का खंडन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि तेहरान अपना समृद्ध यूरेनियम भंडार अमेरिका को सौंप देगा। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर ग़ालिबफ़ के करीबी एक सूत्र ने इसे खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका को किसी भी प्रकार की परमाणु सामग्री हस्तांतरित करने के लिए कोई बातचीत नहीं हुई है। एक अन्य ईरानी सूत्र ने भी कहा कि बातचीत जारी रखना ईरान की सभी शर्तों पर निर्भर करेगा।
दावा
ट्रंप ने क्या किया था दावा?
ईरान की यह प्रतिक्रिया ट्रंप के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने लगभग 6 सप्ताह के संघर्ष के बाद समझौते को करीब बताया है। व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, "वे हमें परमाणु भंडार वापस देने पर सहमत हो गए हैं। समझौते के अंतिम रूप दिए जाने की अच्छी संभावना है।" ट्रंप का इशारा समृद्ध यूरेनियम की ओर था, जिसके बारे में वाशिंगटन का मानना है कि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में हो सकता है।
बातचीत
ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता
ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद दूसरे दौर की वार्ता की संभावना बन रही है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की मध्यस्थता में इसे एक बार फिर से इस्लामाबाद में आयोजित किया जाना है। ट्रंप ने संभावना जताई है कि ईरान युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है। पहली वार्ता में अमेरिका ने ईरान को परमाणु संवर्धन 20 साल रोकने को कहा था, जबकि ईरान 5 साल कह रहा था।