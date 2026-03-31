अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ने पर ईरान ने विशिष्ट फौज तैनात की (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ने पर ईरान ने विशिष्ट फौज तैनात की, कहा- हम इंतजार में

लेखन गजेंद्र 04:53 pm Mar 31, 202604:53 pm

क्या है खबर?

ईरान ने अमेरिका की चुनौती को स्वीकारते हुए एक नया वीडियो फुटेज जारी किया है, जिसमें विशिष्ट सैन्य कमांडो की तैनाती को दिखाया गया है। ईरानी सरकारी टीवी चैनल प्रेस टीवी द्वारा प्रसारित वीडियो में, ईरान की सेना ने अपने विशेष बलों का प्रदर्शन किया है और घोषणा की कि वह अमेरिकी सैनिकों का सामना करने और उन्हें हराने के लिए तैयार है।वीडियो में अंग्रेजी, फारसी और हिब्रू में लिखा है, "करीब आओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं।"