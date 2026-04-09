ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इजरायल को चेतावनी दी

लेबनान पर इजरायली हमलों से भड़का ईरान, राष्ट्रपति पेजेश्कियन बोले- हमारी उंगली ट्रिगर पर रहेगी

लेखन गजेंद्र 06:33 pm Apr 09, 202606:33 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के युद्धविराम सहमति के बाद भी इजरायल लेबनान पर हमला जारी रखे है, जिससे ईरान बुरी तरह भड़क गया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अपना बयान जारी कर कहा कि लेबनान में घुसना और हमला करना संघर्ष विराम समझौते का खुला उल्लंघन है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह धोखेबाजी है और अगर यह जारी रहता है तो बातचीत को बेमानी बना देगा। ईरान ने इजरायल को हमले की चेतावनी भी दी है।