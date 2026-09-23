संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का भाषण

संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा- हम परमाणु तकनीक से वंचित नहीं रहेंगे

लेखन गजेंद्र 09:03 pm Sep 23, 202609:03 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अपने भाषण में इस्लामिक देश को आतंकवाद का शिकार बताया। उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधियों के वॉकआउट के बाद भी अपना भाषण जारी रखा और कहा कि उन्होंने अमेरिका और इजरायल के आगे कभी घुटने नहीं टेके। उन्होंने परमाणु तकनीक प्राप्त करने के लिए ईरान की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि वह अपने उस अधिकार को कभी नहीं छोड़ेंगे, जो स्वाभाविक रूप से उनका है।