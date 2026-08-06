ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने मोजतबा खामेनेई को ताकत का स्त्रोत बताया

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन बोले- मोजतबा खामेनेई से बात करना बेहद मुश्किल है

लेखन गजेंद्र 10:02 am Aug 06, 202610:02 am

क्या है खबर?

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बुधवार को एक साक्षात्कार में कहा कि नवनियुक्त सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई से संवाद करना इस समय बेहद मुश्किल है, लेकिन उनकी उपस्थिति मजबूती दे रही है। पेजेश्कियन ने यह बात ईरानी सरकारी मीडिया IRIB को दिए साक्षात्कार में कही है। उन्होंने कहा कि कुछ समूह मोजतबा की नकारात्मक छवि पेश करके विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ईरान के तनावपूर्ण दौर में समर्थन प्रदान करने में भूमिका बनाए रखी।