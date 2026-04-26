ईरान ने दूसरे दौर की वातौ के लिए अमेरिका के सामने रखी बड़ी शर्त

ईरान ने अमेरिका के सामने रखी बड़ी शर्त, कहा- नाकाबंदी हटने तक कोई बात नहीं

लेखन भारत शर्मा 08:58 pm Apr 26, 202608:58 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान में दूसरे दौर की शांति वार्ता शुरू होने से पहले ही विफल हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 घंटे की लंबी उड़ान न भरने की बात कहते हुए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की पाकिस्तान यात्रा रद्द कर दी, वहीं ईरानी विदेश विदेश मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तानी सैन्य और सरकारी अधिकारियों से मुलाकात के बाद वापस लौट गए। इस बीच अब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने वार्ता के लिए अमेरिका के सामने बड़ी शर्त रख दी है।