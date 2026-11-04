ईरान ने भारत और इराक समेत कई देशों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की छूट दी

ईरान ने भारत और इराक समेत कई देशों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की छूट दी

लेखन गजेंद्र 05:40 pm Nov 04, 202605:40 pm

क्या है खबर?

ईरान की संसद ने भारत समेत कई देशों को होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित गुजरने की छूट दे दी है। यह निर्णय मंगलवार को लिया गया है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के उपाध्यक्ष अहमद हयात-मोगद्दाम ने बताया कि भारत, चीन, इराक और कतर के जहाजों को पाबंदियों से छूट दी गई है। आर्थिक और सुरक्षा हालात की समीक्षा करने वाली एक बैठक में उन्होंने कहा कि ये देश बिना रोक-टोक के जलमार्ग से आ-जा सकते हैं।