ईरान में अमेरिका और इजरायली हमलों के दौरान अब तक 555 लोग मारे गए

लेखन गजेंद्र 03:29 pm Mar 02, 202603:29 pm

क्या है खबर?

ईरान में इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले के दौरान पिछले 3 दिन में कम से कम 555 लोग मारे गए हैं। यह पुष्टि ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने की है। संगठन ने कहा, "संघर्ष तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है और हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए जायोनिस्ट-अमेरिकी आतंकवादी हमलों के बाद, अब तक 131 शहर प्रभावित हुए हैं और दुर्भाग्य से, हमारे 555 देशवासी मारे गए हैं।" अब तक यह संख्या 200 के बीच थी।