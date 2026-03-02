अयातुल्लाह खामेनेई के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता बने अयातुल्लाह अराफी भी मारे गए

अयातुल्लाह खामेनेई के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता बने अयातुल्लाह अराफी भी मारे गए- रिपोर्ट

लेखन गजेंद्र 03:46 pm Mar 02, 202603:46 pm

क्या है खबर?

ईरान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के नवनियुक्त अंतरिम सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अलीरेजा अराफी की अमेरिका और इजरायली हमलों में मौत हो गई है। अराफी ने अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद पदभार संभाला था। हालांकि, कुछ घंटे बाद हुए हमलों में उनकी मौत हुई है। अभी तक ईरानी सरकारी मीडिया या अधिकारियों की ओर से दावे की पुष्टि नहीं हुई है।