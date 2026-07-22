ईरान ने पाकिस्तान को दिया मोजतबा खामेनेई का गुप्त संदेश दिया

ईरान की आसिम मुनीर के साथ बैठक, पाकिस्तान को दिया मोजतबा खामेनेई का गुप्त संदेश दिया

लेखन गजेंद्र 09:20 am Jul 22, 202609:20 am

क्या है खबर?

अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच ईरान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ बैठक की है, जिसमें ईरानी सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई का गुप्त संदेश पहुंचाया गया है। न्यूज18 के मुताबिक, यह बैठक रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर (GHQ) में हुई थी, जिसमें ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी शामिल थे। उन्होंने आसिम मुनीर के साथ 50 मिनट बात की। बैठक में मोमेनी ने मोजतबा का गोपनीय संदेश व्यक्तिगत रूप से दिया है।