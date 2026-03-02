अमेरिका और इजरायल के हमले में अयातुल्लाह खामेनेई की पत्नी की भी मौत

मौत

ईरान में पिछले 3 दिन में 555 लोगों की मौत

ईरान में इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले के दौरान पिछले 3 दिन में कम से कम 555 लोग मारे गए हैं। यह पुष्टि ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने की है। संगठन ने बताया, "संघर्ष तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है और हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए जायोनिस्ट-अमेरिकी आतंकवादी हमलों के बाद, अब तक 131 शहर प्रभावित हुए हैं और दुर्भाग्य से, हमारे 555 देशवासी मारे गए हैं। अब तक यह संख्या 200 के बीच थी।"