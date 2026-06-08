भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी

ईरान-इजरायल के बीच तनाव बढ़ा, भारत ने नागरिकों को यात्रा से बचने की सलाह दी

लेखन गजेंद्र 01:53 pm Jun 08, 202601:53 pm

क्या है खबर?

ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता देख तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को सावधान किया है। दूतावास ने सोमवार को भारतीय नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने और ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा, "इलाके में हाल की घटनाओं को देखते हुए, दूतावास सभी भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा से बचने की अपनी पहले की सलाह दोहराती है। जो नागरिक अभी ईरान में हैं, वे मौजूद परिवहन तरीकों से निकल जाएं।"