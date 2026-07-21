ईरान ने बहरीन में अमेजन डेटा सेंटर पर क्रूज मिसाइल दागी

ईरान ने बहरीन में अमेजन डेटा सेंटर और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर क्रूज मिसाइल दागी

लेखन गजेंद्र 05:30 pm Jul 21, 202605:30 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के हमलों का ईरान भी मजबूती से जवाब दे रहा है। मंगलवार को उसने बहरीन और जॉर्डन में क्रूज मिसाइल से हमला कर बुनियादी ढांचों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाने पर लिया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने बताया कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने बहरीन में अमेरिकी कंपनी अमेजन से संबंधित केंद्रीय डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को कई क्रूज मिसाइलों से नष्ट कर दिया। हालांकि, अभी तक बहरीन, अमेरिका या अमेजन की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है।