ईरानी सेना ने होर्मुज को लेकर ट्रंप की धमकी का मजाक उड़ाया, कहा- तुम बर्खास्त हुए

बयान

IRGC प्रवक्ता ने क्या कहा?

जोल्फागरी ने अंग्रेजी में संदेश देते हुए कहा, "हे ट्रंप, आपको बर्खास्त किया जाता है! आप इस वाक्य से परिचित हैं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।" बता दें कि यह संवाद अमेरिकी नेता के 'द अप्रेंटिस' में कहे गए प्रसिद्ध वाक्य की नकल बताई जा रही है। इसके साथ ही, IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर उसके ऊर्जा सुविधाओं पर हमला हुआ तो वह खाड़ी देशों की ऊर्जा सुविधाओं को भी तबाह कर देगा।