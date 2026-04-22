ईरान की IRGC ने होर्मुज जलडमरूमध्य में मालवाहक जहाज पर गोलीबारी की
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान में युद्धविराम की घोषणा के बाद भी तनाव जारी है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने बुधवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में एक मालवाहक जहाज पर गोलीबारी की, जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर (UKMTO) ने बताया कि यह हमला सुबह करीब 7:55 बजे जलडमरूमध्य में हुआ है। उसके मुताबिक, गार्ड गनबोट ने गोलीबारी करने से पहले जहाज को कोई संकेत नहीं दिया था।
गोलीबारी
हमले में कोई घायल नहीं
UKMTO ने बताया कि गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ है और इसका कोई पर्यावरण असर नहीं दिखा है। अभी ईरान ने हमले की पुष्टि नहीं की है। यह घटना अमेरिका द्वारा पिछले सप्ताहांत में एक ईरानी कंटेनर जहाज पर गोलीबारी करने के बाद उसे जब्त करने और हिंद महासागर में ईरान के तेल व्यापार से जुड़े एक तेल टैंकर पर चढ़ाई के बाद घटी है। IRGC ने बुधवार को घोषणा की है कि वह होर्मुज को नहीं खोलेंगे।
युद्धविराम
युद्धविराम के समय की घोषणा नहीं
राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को ऐलान किया कि उन्होंने पाकिस्तान के अनुरोध पर युद्धविराम को बढ़ा दिया है, जिसकी समयसीमा 22 अप्रैल को समाप्त हो रही थी। हालांकि, नया युद्धविराम कितने दिन के लिए है, यह जानकारी नहीं दी। उन्होंने होर्मुज में अपनी सेना को नाकाबंदी जारी रखने का निर्देश दिया है और सख्ती बढ़ाने को कहा है। बता दें कि होर्मुज में नाकाबंदी को लेकर ईरान काफी नाराज है और इसे खोलने की मांग कर रहा है।