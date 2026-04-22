ईरान की IRGC ने होर्मुज जलडमरूमध्य में मालवाहक जहाज पर गोलीबारी की (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ईरान की IRGC ने होर्मुज जलडमरूमध्य में मालवाहक जहाज पर गोलीबारी की

लेखन गजेंद्र 12:38 pm Apr 22, 202612:38 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान में युद्धविराम की घोषणा के बाद भी तनाव जारी है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने बुधवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में एक मालवाहक जहाज पर गोलीबारी की, जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर (UKMTO) ने बताया कि यह हमला सुबह करीब 7:55 बजे जलडमरूमध्य में हुआ है। उसके मुताबिक, गार्ड गनबोट ने गोलीबारी करने से पहले जहाज को कोई संकेत नहीं दिया था।