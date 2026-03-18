इजरायली रक्षा मंत्री का दावा- हवाई हमले में ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की मौत

हमला

हमास कमांडर की भी मौत

इजरायल की वायुसेना ने मंगलवार को हवाई हमले में हमास कमांडर याह्या अबू-लाबदा को मार गिराया। इजरायल की वायु सेना ने एक्स पर बताय कि अबू-लाबदा आतंकवादी संगठन हमास की सैन्य शाखा के लिए सैन्य उपकरण और हथियार खरीदने और परिवहन करने के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा, इजरायल ने लेबनान पर भी हमला किया है। उसके स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायल के मध्य बेरूत पर किए गए हमलों में 10 लोगों की जान गई है।