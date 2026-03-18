ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर नई जानकारी दी

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ेगी दिक्कतें, ईरान युद्ध के बाद सख्ती करेगा

लेखन गजेंद्र 01:08 pm Mar 18, 202601:08 pm

क्या है खबर?

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ईरान के पास स्थित संकरा समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य भी प्रभावित है। ईरान यहां से कई देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति नहीं दे रहा। इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि वह अपने दुश्मन देशों को इस जलमार्ग का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने क्लैश रिपोर्ट के साथ साक्षात्कार में कहा कि भविष्य में इस मार्ग से जहाजों के गुजरने के लिए नई व्यवस्था तैयार करेंगे।