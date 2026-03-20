ईरान में 19 वर्षीय अंतरराष्ट्रीय कुश्ती पहलवान की फांसी, अन्य ईरानी खिलाड़ियों में क्यों पसरी चिंता?

ईरान के इस्लामी शासन ने गुरुवार को 3 लोगों को गुपचुप तौर पर फांसी दी है, जिसमें से एक 19 वर्षीय अंतरराष्ट्रीय कुश्ती पहलवान सालेह मोहम्मदी भी शामिल हैं। तीनों को इस साल जनवरी में हुए सरकारी विरोधी देशव्यापी आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उन पर 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या समेत कई आरोप हैं। सालेह की फांसी के बाद हिरासत में लिए गए अन्य एथलीटों के भविष्य को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई हैं।

फांसी गुपचुप दे दी गई फांसी हेंगाव मानवाधिकार संगठन ने मोहम्मदी की कुश्ती का वीडियो पोस्ट कर एक्स पर लिखा कि मोहम्मदी को 19 मार्च, 2026 की गुरुवार की सुबह कोम केंद्रीय जेल में 'ईश्वर के विरुद्ध शत्रुता' (मोहारेबेह) के आरोप में गुपचुप तरीके से फांसी दे दी गई। जो वीडियो संगठन ने साझा किया है, वह मोहम्मदी ने ही अपने इंस्टाग्राम पेज पर साझा किया था, जिसमें उनकी खेल यात्रा का विवरण था। फांसी पाए 2 अन्य लोग मेहदी गसेमी और सईद दाऊदी हैं।

पहचान कई खिलाड़ी हिरासत में मोहम्मदी का जन्म 2007 में हुआ था। उन्होंने सितंबर 2024 में रूस के क्रास्नोयार्स्क में आयोजित सैतियेव अंतरराष्ट्रीय कप में ईरान की राष्ट्रीय फ्रीस्टाइल कुश्ती टीम के लिए कांस्य पदक जीता था। ईरान में प्रदर्शन के दौरान फुटबॉलर मोहम्मद हुसैन हुसैनी, वाटर पोलो गोलकीपर अली पिशेवरजादेह, मैराथन धावक निलोफर पास, किकबॉक्सिंग चैंपियन बेंजामिन नाघदी, किशोर फुटबॉलर अबोलफजल दोख्त, मुक्केबाज मोहम्मद जावद वफेई सानी और कई कोच भी हिरासत में हैं। देशभर के खिलाड़ियों में इसको लेकर डर और रोष है।

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