डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी

ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर 3 ड्रोन गिराए, ट्रंप की चेतावनी- आखिरी मौका

लेखन गजेंद्र 09:59 am Aug 04, 202609:59 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। ईरान ने मंगलवार को कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक बार हमला किया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने हमले में कम से कम 3 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इराक के बसरा प्रांत में भी जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। बसरा प्रांत की सीमाएं ईरान और कुवैत से लगती हैं। दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अंतिम चेतावनी दी है।