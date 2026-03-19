कुवैत की दूसरी तेल रिफाइनरी पर भी हमला, सऊदी अरब की आरामको को भी बनाया निशाना

हमला

कुवैत और सऊदी अरब में धुआं उठता दिखा

ईरान ने गुरुवार सुबह मीना अल अहमदी बंदरगाह रिफाइनरी में कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की एक इकाई पर ड्रोन से हमला किया गया। इसके अलावा एक अन्य रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इसके अलावा, सऊदी अरामको की लाल सागर बंदरगाह यानबू स्थित SAMREF रिफाइनरी को हवाई हमले में निशाना बनाया गया। हालांकि, इसका असर नहीं दिखा। वर्तमान में यानबू खाड़ी अरब देशों से कच्चे तेल के निर्यात का एकमात्र रास्ता है क्योंकि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है।