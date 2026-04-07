ईरान ने सऊदी अरब के अल जुबैल औद्योगिक केंद्र पर ड्रोन हमला किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ईरान ने सऊदी अरब के अल जुबैल औद्योगिक केंद्र पर मिसाइल-ड्रोन हमला किया, भीषण आग लगी

लेखन गजेंद्र 09:36 am Apr 07, 202609:36 am

क्या है खबर?

ईरान ने मंगलवार तड़के इजरायली हमले के जवाब में सऊदी अरब की ओर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे अब जुबैल शहर में स्थित एक बड़े औद्योगिक केंद्र में भीषण आग लग गई। हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें औद्योगिक केंद्र में एक विस्फोट के बाद भीषण आग दिख रही है। इस बीच, सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी हवाई रक्षा प्रणाली ने अल जुबैल की ओर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें रोकी हैं।