भारतीय नाविकों की मौत पर ईरान ने कहा- अमेरिका को गैर-कानूनी व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराएं

बयान

अमेरिका का व्यवहार वैश्विक शांति के लिए खतरा- ईरान

प्रवक्ता ने लिखा, 'भारतीय वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी बेरहम हमलों में 3 भारतीयों की मौत हुई है। ये हमले अमेरिका की हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती की जारी नीति का साफ सबूत हैं। हम भारतीय नाविकों के परिवारों के प्रति सहानुभूति और गहरी संवेदना जताते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका के गैर-कानूनी व्यवहार के लिए उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए, क्योंकि यह व्यवहार वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है और समुद्री आवाजाही को भी खतरे में डालता है।'