ईरान का अस्थायी युद्धविराम से इनकार; अमेरिका को भेजा 10 सूत्रीय जवाब, जानिए क्या है इसमें

ईरान ने हफ्तों की उच्च स्तरीय बातचीत के बाद युद्ध समाप्त करने के अमेरिका के अस्थायी प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। उसने पाकिस्तान के माध्यम से 10 सूत्रीय जवाब वाली अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया अमेरिका को भेजी है, जिसमें स्थायी युद्धविराम की मंशा जताई गई है। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक, तेहरान ने युद्धविराम को अस्वीकार कर दिया है और इसके बजाय अपनी शर्तों पर संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त करने का आह्वान किया है।

शर्त क्या है ईरान का 10 सूत्रीय जवाब? रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने अपने जवाब में तेहरान के हितों को ध्यान में रखने की बात कही है। प्रस्ताव में कई मांगों का उल्लेख है, जिनमें पूरे क्षेत्र में शत्रुता का अंत और होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल की स्थापना करने की मांग है। इसके अलावा, ईरान ने खुद पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है और पुनर्निर्माण के प्रयास पर जोर दिया है।

पुष्टि अमेरिका ने 10 सूत्रीय जवाबों पर क्या कहा? अमेरिकी न्यूज पोर्टल एक्सियोस ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि वाशिंगटन को युद्ध समाप्त करने के प्रस्ताव का 10 सूत्रीय जवाब मिल गया है। अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि यह प्रतिक्रिया "अतिवादी" थी और यह स्पष्ट नहीं है कि इससे राजनयिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी या नहीं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि देश ने अपनी स्थिति और मांगें स्पष्ट कर ली हैं।

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