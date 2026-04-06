ईरान के IRGC खुफिया प्रमुख माजिद खादेमी की मौत

अमेरिका और इजरायल के हमले में IRGC के खुफिया प्रमुख माजिद खादेमी मारे गए

लेखन गजेंद्र 01:40 pm Apr 06, 202601:40 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के खुफिया प्रमुख माजिद खादेमी की मौत हो गई है। यह पुष्टि IRGC ने सोमवार को की। बताया जा रहा है कि संयुक्त हमले में सोमवार को ईरान के कई प्रांतों में कुल 34 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। ईरानी सेना IRGC ने 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में अब तक अपने कई प्रमुखों को खो दिया है।