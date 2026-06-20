ईरान ने फिर से बंद किया होर्मूज जलडमरूमध्य, अमेरिका-इजरायल पर लगाया समझौते के उल्लंघन का आरोप

वादा

हमने वादों का पालन किया- ईरान

ईरान की वार्ता टीम मौजूदा संघर्ष से संबंधित अंतरिम समझौते पर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि "किसी भी ज्ञापन या समझौते की असली परीक्षा तब होती है जब वह कार्यान्वयन चरण में प्रवेश करता है। हमने अपने वादों का पालन किया है और अमेरिका की यह जिम्मेदारी है कि वह इजरायल को लेबनान पर हमले रोकने के लिए मजबूर करे।"