ईरान का दावा- अमेरिकी सेना के हमलों में 5 प्रांतों में 14 की मौत, 78 घायल 

हमला

170 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया

अमेरिकी मध्य कमान (CENTCOM) का कहना है कि उसने 2 दिन के अभियान में ईरान के 170 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें हवाई रक्षा प्रणाली, तटीय निगरानी संपत्तियां, मिसाइल और ड्रोन अवसंरचना, नौसैनिक क्षमताएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ईरान का होर्मोज़गन प्रांत सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां बंदर अब्बास, क़ेशम द्वीप, सिरिक और कुहेस्तक पर हमला किया गया था। इसके अलावा, बुशहर प्रांत, खुज़ेस्तान प्रांत, गोलेस्तान प्रांत और सिस्तान प्रांत पर हमला हुआ।