ईरान का दावा- अमेरिकी सेना के हमलों में 5 प्रांतों में 14 की मौत, 78 घायल
क्या है खबर?
ईरान ने बुधवार और गुरुवार को अमेरिकी सेना की ओर से किए गए हमलों में 14 लोगों की मौत का दावा किया है। तेहरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि ईरान पर अमेरिका द्वारा 2 दिनों से किए जा रहे हमलों में 14 लोग मारे गए और 78 घायल हो गए हैं। मंत्रालय के जनसंपर्क प्रमुख हुसैन करमानपुर ने बताया कि घायलों में 47 अभी अस्पताल में भर्ती हैं।
हमला
170 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया
अमेरिकी मध्य कमान (CENTCOM) का कहना है कि उसने 2 दिन के अभियान में ईरान के 170 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें हवाई रक्षा प्रणाली, तटीय निगरानी संपत्तियां, मिसाइल और ड्रोन अवसंरचना, नौसैनिक क्षमताएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ईरान का होर्मोज़गन प्रांत सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां बंदर अब्बास, क़ेशम द्वीप, सिरिक और कुहेस्तक पर हमला किया गया था। इसके अलावा, बुशहर प्रांत, खुज़ेस्तान प्रांत, गोलेस्तान प्रांत और सिस्तान प्रांत पर हमला हुआ।
सुरक्षा
खामेनेई का अंतिम संस्कार, तेहरान-मशहद रेल सेवा निलंबित
ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को उनके निधन के 131 दिन बाद मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाना है, जिसके लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। उनकी अंतिम यात्रा गुरुवार को पूर्वोत्तर शहर मशहद में इमाम रजा स्ट्रीट से शुरू हुई और उसे इमाम रजा के पवित्र तीर्थस्थल की ओर ले जाया गया। रेलवे लाइन पर हमले के बाद ईरान ने गुरुवार को तेहरान-मशहद के बीच यात्री रेल सेवाएं भी निलंबित कर दी है।