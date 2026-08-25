ईरान ने अमेरिका के नए प्रतिबंधों को चुनौती दी है (फाइल तस्वीर)

ईरान ने अमेरिका के नए प्रतिबंधों को चुनौती दी, कहा- हमारी 2 साल की योजना तैयार

लेखन गजेंद्र 09:55 am Aug 25, 202609:55 am

क्या है खबर?

अमेरिका ने ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय हमला बताया जा रहा है। हालांकि, ईरान का कहना है कि वह इससे निपटने के लिए तैयार है। ईरान के अर्थव्यवस्था मंत्री अली मदानिज़ादेह ने अमेरिका की 'एक और हार' की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि वॉशिंगटन के नए प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए तेहरान के पास '2 साल की योजना' है। उन्होंने कहा, अमेरिका एक और हार चाहता है।