अमेरिकी हमलों में ईरान के चाबहार बंदरगाह का निगरानी टॉवर तबाह

अमेरिकी हमलों में ईरान के चाबहार बंदरगाह को बड़ा नुकसान, निगरानी टॉवर तबाह

लेखन गजेंद्र 02:13 pm Jul 17, 202602:13 pm

क्या है खबर?

अमेरिका ने ईरान पर लगातार छठे दिन हमला करके ओमान की खाड़ी पर स्थित उसके चाबहार बंदरगाह पर बमबारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बंदरगाह पर एक निगरानी टॉवर हमलों में ढह गया है, जिसका कथित तौर पर उपयोग ईरानी सैन्य बल द्वारा निगरानी के लिए किया जा रहा था। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने धूल और धुएं के बीच गिरते टॉवर की तस्वीर एक्स पर साझा की है। पिछले 7 दिन में यह दूसरी बार हमला है।