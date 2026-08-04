यूक्रेन के माफी मांगने के बाद ईरान ने रद्द की 3 ठिकानों पर हमले की योजना

यूक्रेन के माफी मांगने के बाद ईरान ने रद्द की 3 ठिकानों पर हमले की योजना

लेखन भारत शर्मा 04:03 pm Aug 04, 202604:03 pm

क्या है खबर?

कैस्पियन सागर में एक ईरानी व्यावसायिक जहाज पर हुए ड्रोन हमले को लेकर ईरान और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। इस हमले में चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने यूक्रेन के 3 ठिकानों पर हमले की योजना बना ली थी, लेकिन बाद में यूक्रेन की ओर से माफी मांगने पर योजन को रद्द कर दिया गया। ईरान के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने यह खुलासा किया है।