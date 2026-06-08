ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान ने इजरायल पर हमले रोके, पेजेश्कियन बोले- बातचीत-मैदान नहीं छोड़ा

बयान

न मैदान छोड़ा है और न बातचीत की मेज- ईरानी राष्ट्रपति

इजरायल पर हमले रोके जाने के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक्स पर लिखा, 'हमारी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता की शांति है। हम पूरे अधिकार के साथ अधिकारों की रक्षा करेंगे और किसी भी खतरे के सामने पीछे नहीं हटेंगे।' पेजेश्कियन ने लिखा, 'कूटनीति और रक्षा राष्ट्रीय शक्ति के 2 पहलू हैं, हमने न मैदान और न बातचीत की मेज छोड़ी है। ईश्वर ने चाहा तो एकता और समझदारी के साथ ईरान परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करेगा।'