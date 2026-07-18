ईरान ने अमेरिका के साथ संघर्ष विराम समझौता तोड़ दिया है

ईरान ने तोड़ा अमेरिका के साथ संघर्ष विराम समझौता, युद्ध के और भड़कने की आशंका

लेखन भारत शर्मा 08:28 pm Jul 18, 202608:28 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने इस्लामाबाद संघर्ष विराम सहमति पत्र (MoU) के तहत अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को निलंबित करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने इस समझौते को पूरी तरह खत्म बताया था। इससे अब दोनों देशों के बीच फिर से टकराव की स्थिति खड़ी हो गई।