ईरान का बड़ा आरोप, UAE के राष्ट्रपति और नेतन्याहू ने मिलकर रची फ्लाईदुबई की साजिश

रिपोर्ट में इजरायली मीडिया के हवाले से बताया गया कि 27 अक्टूबर को होने वाले इजरायली चुनाव से पहले नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है।

उनकी सरकार 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के खिलाफ चलाए गए अभियान से निपटने के नेतन्याहू के तरीके को लेकर बढ़ते विवाद से ध्यान भटकाना चाहती है।

सोशल मीडिया पर भी फ्लाईदुबई घटना को झूठा अभियान बताया जा रहा है, जिसमें इजरायल, मोसाद और नेतन्याहू पर चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं।