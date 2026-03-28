अबू धाबी के खलीफा आर्थिक क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा गिरा, 5 भारतीय घायल

हमला

आसपास के इलाके में लगी आग

मीडिया कार्यालय ने बताया कि मिसाइल का मलबा गिरने के बाद KEZAD में आसपास के कुछ हिस्सों में आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। UAE में अमेरिकी कब्जे वाले ठिकानों पर भी ड्रोन और मिसाइल से हमला हुआ है। यहां सेना हमलों को रोकने के लिए डटी हुई है। इसके अलावा, सऊदी अरब में ईरान से आ रहे 3 ड्रोन को रोका गया है। कुवैत में भी 24 घंटे में 6 ड्रोन मार गिराए गए हैं।