ईरान ने इजरायल के हाइफा में आवासीय क्षेत्रों पर कई मिसाइल दागे

ईरान ने इजरायल के हाइफा में 10 ठिकानों पर कई मिसाइल दागे, इमारत में दबे लोग

लेखन गजेंद्र 01:14 pm Apr 06, 202601:14 pm

क्या है खबर?

ईरान ने सोमवार तड़के इजरायल के हाइफा शहर में कम से कम 10 से अधिक स्थानों पर हमले मिसाइल हमले किए हैं। इससे एक दिन पहले भी ईरान ने हाइफा पर मिसाइल दागी थी। इजरायली मीडिया के मुताबिक, मिसाइल हमले में आवासीय क्षेत्र को निशाना बनाया गया है, जिसमें इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में 2 लोगों की मौत और 4 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। कई लोग मलबे में दबे हैं।