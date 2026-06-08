अप्रैल में हुए युद्धविराम के बाद ईरान ने पहली बार दागी इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अप्रैल में हुए युद्धविराम के बाद ईरान ने पहली बार दागी इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल

लेखन गजेंद्र 08:30 am Jun 08, 202608:30 am

क्या है खबर?

ईरान ने इजरायल पर सोमवार को अप्रैल की शुरुआत में हुए युद्धविराम के बाद अपना पहला मिसाइल हमला किया है। हमला लेबनान में बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायली हमले के जवाब में किया गया है। ईरान ने हमले की पुष्टि की है। इजरायल ने हमले को देखते हुए अपने पश्चिमी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। इराक और सीरिया ने भी इजरायल की संभावित आक्रामकता के खिलाफ एहतियात के रूप में अपने हवाई क्षेत्रों को बंद किया है।