अप्रैल में हुए युद्धविराम के बाद ईरान ने पहली बार दागी इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल
क्या है खबर?
ईरान ने इजरायल पर सोमवार को अप्रैल की शुरुआत में हुए युद्धविराम के बाद अपना पहला मिसाइल हमला किया है। हमला लेबनान में बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायली हमले के जवाब में किया गया है। ईरान ने हमले की पुष्टि की है। इजरायल ने हमले को देखते हुए अपने पश्चिमी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। इराक और सीरिया ने भी इजरायल की संभावित आक्रामकता के खिलाफ एहतियात के रूप में अपने हवाई क्षेत्रों को बंद किया है।
बयान
इजरायल ने हवाई रक्षा प्रणालियों को सक्रिय किया
इजरायली सेना ने कहा कि उसने ईरान से दागी गई मिसाइलों को हवाई रक्षा प्रणालियों से नष्ट कर दिया है। सेना ने कई क्षेत्रों में सायरन बजाए हैं। इजरायली सेना ने एक्स पर कहा, 'इजरायली सेना ने ईरान से दागी गई मिसाइलों की पहचान की है। खतरे को रोकने के लिए रक्षा प्रणालियां सक्रिय हैं। वायु सेना ने अब तक सभी मिसाइलों को रोक दिया है। किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है।'
चेतावनी
ईरान ने हमलों के बाद चेतावनी जारी की
हमलों के बाद, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने कहा कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल के रमात डेविड हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। ईरान के खातम अल-अनबिया बलों के कमांडर ने कहा, "इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान और उपनगरों पर अपने हमले बंद करने होंगे। यदि वह उस क्षेत्र पर अपने हमलों का विस्तार करती है या ईरानी कार्रवाई का जवाब देती है, तो उसे और भी करारे झटके लगेंगे औ विनाशकारी हमले शुरू हो जाएंगे।"
ट्विटर पोस्ट
इजरायल पर हमलों का वीडियो
🚨 Video of Iranian missiles fired at Israel pic.twitter.com/NlIcBXVgM4— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) June 7, 2026