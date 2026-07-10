अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है तकनीकी बातचीत (फाइल तस्वीर)

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है तकनीकी बातचीत

लेखन गजेंद्र 09:54 am Jul 10, 202609:54 am

क्या है खबर?

अमेरिका का ईरान पर हमला जारी है और ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है। इसके बावजूद दोनों पक्षों के बीच तकनीकी बातचीत जारी है। यह पुष्टि एक अमेरिकी अधिकारी ने की। उसने गुरुवार को कहा कि इस सप्ताह तेहरान के खिलाफ 2 दिनों तक चले जवाबी हमलों के बाद, अमेरिका और ईरान परमाणु मुद्दों पर तकनीकी वार्ता में लगे हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि अमेरिका अब भी समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है।