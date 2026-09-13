ईरान और ओमान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर किया बड़ा फैसला, नए समुद्री रास्तों पर हुए सहमत

इस समझौते से क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और बढ़ने की आशंका है। नया सिस्टम लागू होते ही जलडमरूमध्य का 'दक्षिणी मार्ग' पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

अमेरिका लगातार इस दक्षिणी मार्ग को खुला रखने का दबाव बना रहा था, जो हालिया तनावों का एक मुख्य केंद्र रहा है।

सूत्रों के अनुसार, इस समझौते का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दिया गया है। यह अभी भी शर्तों के अधीन है।