ईरान और ओमान वसूल सकेंगे होर्मुज जलडमरूमध्य पर शुल्क, 2 हफ्ते के युद्धविराम में मिली मंजूरी
क्या है खबर?
अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 हफ्ते के युद्धविराम में तेहरान और ओमान को अंतरराष्ट्रीय संकरे समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने की मंजूरी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी तेहरान के अधिकारियों के हवाले से सामने आई है। बता दें कि 34 किलोमीटर चौड़ा जलडमरूमध्य ओमान और ईरान दोनों के क्षेत्रीय जलक्षेत्र के भीतर स्थित है और यहां से वैश्विक ईंधन आपूर्ति का 5 पांचवां हिस्सा गुजरता है।
बयान
शुल्क से वसूली गई राशि का इस्तेमाल पुनर्निर्माण में करेगा ईरान
तेहरान के अधिकारियों ने बताया, "दो हफ्ते के युद्धविराम योजना में ईरान-ओमान को फारस की खाड़ी के पतले मुहाने, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर फीस लगाने की इजाजत देना शामिल है।" अधिकारी ने कहा कि ईरान इकट्ठा किए पैसे का इस्तेमाल पुनर्निर्माण के लिए करेगा। हालांकि, ओमान की ओर से पैसे को लेकर जानकारी नहीं आई है। बता दें कि दुनिया ने इस रास्ते को अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग माना था, जिसपर पहले कभी टोल शुल्क नहीं लिया जाता था।
होर्मुज
कितना लगेगा शुल्क
होर्मुज जलडमरूमध्य से रोजाना 2.1 करोड़ बैरल कच्चा तेल और 8 करोड़ टन प्राकृतिक गैस की आवाजाही होती है, जो वैश्विक तेल खपत का करीब 20 प्रतिशत है। इस समय करीब 4,000 से अधिक ईंधन जहाज खाड़ी में फंसे है। पिछले दिनों ईरान की संसद की सुरक्षा समिति ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की अनुमति दे दी थी, जिसमें ईरानी रियाल मुद्रा या चीनी युआन मुद्रा में 18 करोड़ रुपये तक वसूले जा सकते हैं।