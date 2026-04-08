ईरान और ओमान वसूल सकेंगे होर्मुज जलडमरूमध्य पर शुल्क (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ईरान और ओमान वसूल सकेंगे होर्मुज जलडमरूमध्य पर शुल्क, 2 हफ्ते के युद्धविराम में मिली मंजूरी

लेखन गजेंद्र 09:22 am Apr 08, 202609:22 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 हफ्ते के युद्धविराम में तेहरान और ओमान को अंतरराष्ट्रीय संकरे समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने की मंजूरी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी तेहरान के अधिकारियों के हवाले से सामने आई है। बता दें कि 34 किलोमीटर चौड़ा जलडमरूमध्य ओमान और ईरान दोनों के क्षेत्रीय जलक्षेत्र के भीतर स्थित है और यहां से वैश्विक ईंधन आपूर्ति का 5 पांचवां हिस्सा गुजरता है।