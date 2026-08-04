अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने PoK में हिंसा को लेकर जताई चिंता, जानिए क्या कहा

CPJ ने मांग की है कि यदि ताहिर और सैफ राज्य की हिरासत में हैं, तो पाकिस्तान के अधिकारी उनकी हिरासत को स्वीकार करें।

संगठन ने उचित कानूनी प्रक्रिया और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने पर उनकी तत्काल रिहाई की भी मांग की है।

इसी तरह कश्मीरी पत्रकार राजा इकराम को भी कथित तौर पर 1 अगस्त को घटनाओं के कवरेज के दौरान हिरासत में लिया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था।