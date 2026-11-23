इंडोनेशिया ने बांग्लादेश जा रहे गुप्त जहाज को जब्त किया, बरामद किया 405 टन रॉकेट-ग्रेड केमिकल
क्या है खबर?
इंडोनेशिया की नौसेना अधिकारियों ने बांग्लादेश जा रहे एक मालवाहक जहाज को जब्त किया है, जिसमें 405 टन सोडियम परक्लोरेट था। ढाका के द बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, कोमोरोस के झंडे वाला जनरल मालवाहक जहाज MV स्टार लाइन चीन के लियानयुंगंग से बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह जा रहा था। इंडोनेशियन नौसेना ने 20 नवंबर को बेलावन में नेवल रीजनल कमांड I के हेडक्वार्टर में बताया कि जहाज को 7 नवंबर को उत्तरी सुमात्रा के बेलावन के पास रोका गया है।
जहाज
ईंधन रुकवाने रुका था जहाज
इंटरनेशनल वेसल-ट्रैकिंग वेबसाइट वेसलफाइंडर के मुताबिक, जहाज 8 नवंबर को दोपहर में मोंगला पर पहुंचने वाला था, लेकिन वह इंडोनेशियाई पानी में बिना किसी तय समय के ईंधन भरवाने रुका था।
इंडोनेशियाई नौसेना के पेट्रोल जहाज KRI सिगालू-857 ने गलत नेविगेशन पैटर्न का पता चलने के बाद जहाज को रोक लिया।
जहाज रेडियो कम्युनिकेशन का जवाब नहीं दे पाया और पाया गया कि उसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस निलंबित कर दिया गया था और शायद शिपिंग डॉक्यूमेंट्स में भी गलत जानकारी थी।
जांच
जहाज रुकने पर दिखी संदिग्ध गतिविधि
रिपोर्ट के बाद, जहाज रुकने के दौरान, इंडोनेशियाई पेट्रोलिंग जहाज पर सवार लोगों ने MV स्टार लाइन के पास कुछ संदिग्ध हरकतें देखीं।
जहाज अपने तय रास्ते से हटकर चल रहा था, जिससे पेट्रोल टीम ने उससे संपर्क किया। इसके बाद, जहाज के दस्तावेज और जहाज में गड़बड़ियां मिलीं, जिसके बाद तलाशी ली गई।
जहाज में कुल 36 कंटेनर थे, जिनमें से 15 में सोडियम परक्लोरेट था, जो एक स्ट्रेटेजिक केमिकल है। केमिकल की कुल मात्रा 405 टन थी।
जांच
क्या होता है सोडियम परक्लोरेट?
इस जहाज पर 405 टन सोडियम परक्लोरेट के अलावा लाखों बिना रजिस्ट्रेशन वाले खाली 4G LTE SIM कार्ड भी थे।
सोडियम परक्लोरेट मजबूत ऑक्सिडाइजिंग केमिकल है, जिसका इस्तेमाल रॉकेट और मिसाइल प्रोपेलेंट में इस्तेमाल होने वाला एक स्ट्रेटेजिक केमिकल है। इससे 100 मिसाइलें बन सकती हैं।
यह खुद एक्सप्लोसिव या फ्यूल नहीं है, लेकिन कुछ खास कंडीशन में कंबशन में मदद कर सकता है।
जब्ती से बांग्लादेश जाने वाले केमिकल कंसाइनमेंट के ओरिजिन, ओनरशिप को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।