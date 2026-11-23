इंडोनेशिया ने बांग्लादेश जा रहे गुप्त जहाज को जब्त किया

इंडोनेशिया ने बांग्लादेश जा रहे गुप्त जहाज को जब्त किया, बरामद किया 405 टन रॉकेट-ग्रेड केमिकल

लेखन गजेंद्र 12:40 pm Nov 23, 202612:40 pm

क्या है खबर?

इंडोनेशिया की नौसेना अधिकारियों ने बांग्लादेश जा रहे एक मालवाहक जहाज को जब्त किया है, जिसमें 405 टन सोडियम परक्लोरेट था। ढाका के द बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, कोमोरोस के झंडे वाला जनरल मालवाहक जहाज MV स्टार लाइन चीन के लियानयुंगंग से बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह जा रहा था। इंडोनेशियन नौसेना ने 20 नवंबर को बेलावन में नेवल रीजनल कमांड I के हेडक्वार्टर में बताया कि जहाज को 7 नवंबर को उत्तरी सुमात्रा के बेलावन के पास रोका गया है।