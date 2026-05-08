इंडोनेशिया का माउंट डुकोनो ज्वालामुखी फटा; 3 पर्वतारोहियों की मौत, 32,000 फीट ऊपर पहुंची राख

इंडोनेशिया में हमाहेरा द्वीप पर स्थित माउंट डुकानो ज्वालामुखी शुक्रवार को विस्फोट हो गया। घटना के बाद कम से कम 3 पर्वतारोहियों की मौत हो गई, जबकि 10 अभी फंसे हैं। घटना सुबह 7:41 बजे हुआ है। ज्वालामुखी फटने के बाद उसकी राख क्रेटर से 10 किलोमीटर (करीब 32808 फीट) ऊपर तक फैल गई है। इलाके में फंसे पर्वतारोहियों को बचाने के लिए एक आपातकालीन अभियान शुरू किया गया है। इसमें 9 पर्वतारोही सिंगापुर के नागरिक हैं।

विस्फोट 17 अप्रैल से बंद था क्षेत्र उत्तरी हलमाहेरा प्रांत के पुलिस प्रमुख ने बताया कि घटना में 3 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 सिंगापुर के नागरिक और एक पूर्वी इंडोनेशिया के टेरनाटे द्वीप का एक निवासी है। उन्होंने बताया कि सभी पर्वतारोही थे। वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी गतिविधि में वृद्धि देखे जाने के बाद 17 अप्रैल से इस क्षेत्र को आगंतुकों के लिए बंद कर दिया था। निवासियों और पर्यटकों से ज्वालामुखी के गड्ढे के 4 किलोमीटर के दायरे से दूर रहने को कहा गया है।

ज्वालामुखी 1993 से लगातार फट रहा है ज्वालामुखी माउंट डुकोनो हाल्माहेरा द्वीप पर स्थित 3 ज्वालामुखियों में से एक है। यह 1933 से लगातार फट रहा है, जिसमें अक्सर सल्फर डाइऑक्साइड के गुबार निकलते हैं। यह इंडोनेशिया के मुख्य यात्रा मार्गों से दूर है। यह 6 अप्रैल को भी फटा था। तब पर्वतारोही समूह पास में ट्रेकिंग कर रहा था। हालांकि, सभी सुरक्षित थे। ज्वालामुखी विज्ञान और भूवैज्ञानिक आपदा-शमन केंद्र (PVMBG) ने दिसंबर में ही इसके 4 किलोमीटर के दायरे में न आने का अलर्ट जारी किया था।

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ट्विटर पोस्ट ज्वालामुखी फटने के बाद का दृश्य Indonesian rescue teams are racing to reach 20 hikers stranded after Mount Dukono erupted on Halmahera island Friday. pic.twitter.com/AltnFFEsVJ — Open Source Intel (@Osint613) May 8, 2026

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