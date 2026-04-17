इंडोनेशिया में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 8 लोगों की मौत

हादसा

जहां संपर्क टूटा, उससे 3 किलोमीटर दूर मिला मलबा

रॉयटर्स के मुताबिक, जहां हेलीकॉप्टर का संपर्क टूटा, वह घने जंगलों वाला पहाड़ी इलाका है। बचाव दलों को उस जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर पश्चिम में हेलीकॉप्टर के पिछले संदेह का मलबा मिला था। शुक्रवार को सैन्य और पुलिस कर्मियों सहित बचावकर्मी सड़क मार्ग से दुर्घटनास्थल तक किसी तरह पहुंचे। अभी शवों को बरामद करने का काम जारी है। बागान क्षेत्र इंडोनेशियाई ताड़ के तेल कंपनी, सिट्रा महकोटा के स्वामित्व में था और हेलीकॉप्टर मैथ्यू एयर नुसंतारा का था।