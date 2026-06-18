न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में घोड़ागाड़ी से गिरने से भारतीय किशोर पर्यटक की मौत

न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में अनियंत्रित घोड़ागाड़ी से गिरकर किशोर भारतीय पर्यटक की मौत

लेखन गजेंद्र 07:10 pm Jun 18, 202607:10 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक 18 वर्षीय किशोर भारतीय पर्यटक की हादसे में मौत हो गई है। घटना बुधवार को प्रसिद्ध सेंट्रल पार्क में घटी। मृतक की पहचान रोमांच महाजन के तौर पर हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, रोमांच अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा पर आया था। बुधवार को वह अपने माता-पिता और छोटे भाई के साथ घोड़ागाड़ी की सवार कर रहा था। तभी अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया और रोमांच की गिरने से मौत हो गई।