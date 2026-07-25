ईरान में 28 भारतीयों वाले LPG जहाज दिशा पर हमला

काला सागर में एक भारतीय नाविक की मौत, ईरान में 28 भारतीयों वाले जहाज पर हमला

लेखन गजेंद्र 09:03 am Jul 25, 202609:03 am

क्या है खबर?

अमेरिका-ईरान और रूस-यूक्रेन के युद्ध में समुद्री परिवहन का जोखिम बढ़ता जा रहा है। काला सागर में रूसी समुद्री क्षेत्र में एक जहाज को निशाना बनाया गया है, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। हमला 18 जुलाई को हुआ था, जिसमें 3 भारतीय नाविक सवार थे। घटना पर विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताते हुए निंदा की है। ईरान में भी मोजाम्बिक झंडे वाले LPG टैंकर 'दिशा' को निशाना बनाया गया है। इसमें 28 भारतीय सवार थे।