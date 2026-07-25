काला सागर में एक भारतीय नाविक की मौत, ईरान में 28 भारतीयों वाले जहाज पर हमला
क्या है खबर?
अमेरिका-ईरान और रूस-यूक्रेन के युद्ध में समुद्री परिवहन का जोखिम बढ़ता जा रहा है। काला सागर में रूसी समुद्री क्षेत्र में एक जहाज को निशाना बनाया गया है, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। हमला 18 जुलाई को हुआ था, जिसमें 3 भारतीय नाविक सवार थे। घटना पर विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताते हुए निंदा की है। ईरान में भी मोजाम्बिक झंडे वाले LPG टैंकर 'दिशा' को निशाना बनाया गया है। इसमें 28 भारतीय सवार थे।
हमला
काला सागर पर हुए हमले में क्या बोला विदेश मंत्रालय?
मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को रूसी समुद्री इलाके में वाणिज्यिक जहाज MV OMORFI पर काला सागर से गुजरते समय हमला हुआ। जहाज़ पर 10 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 3 भारतीय नागरिक थे।
हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हुई है, जबकि 2 सुरक्षित हैं। मंत्रालय प्रभावित परिवार को हरसंभव मदद की कोशिश कर रहा है।
भारत ने ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है और समुद्री व्यापार में बढ़ते खतरों पर चिंता जताई है।
ईरान
अमेरिका ने जहाज को निशाना बनाया
तेहरान में भारतीय दूतावास ने बताया कि शुक्रवार को मोज़ाम्बिक के झंडे वाले LPG टैंकर 'दिशा' पर ईरानी जलक्षेत्र में हमला हुआ है। जहाज़ पर 28 भारतीय चलाक दल के सदस्य सवार हैं।
हमले का आरोप अमेरिकी नौसेना पर लगा है। नौसेना ने हमले की धमकी दी थी और बचने के लिए 15 मिनट का समय दिया था, उसके बाद हमला कर दिया।
भारतीय दूतावास का कहना है कि जहाज पर सवार सभी भारतीय सुरक्षित हैं।
तनाव
काला सागर और होर्मुज में बढ़ा तनाव
रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है, लेकिन कारण काला सागर पर अब ज्यादा तनाव बढ़ गया है।
इससे पहले, 19 जुलाई को यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना होने के कुछ समय बाद गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाले मालवाहक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय नाविक मारे गए थे।
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) भी होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रही है।