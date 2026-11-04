विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल से मुलाकात की

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किया नेपाल का 2 दिवसीय दौरा, प्रधानमंत्री बालेन शाह से मिलेंगे

लेखन गजेंद्र 02:57 pm Nov 04, 202602:57 pm

क्या है खबर?

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बुधवार को उन्होंने काठमांडू में विदेश मंत्री शिशिर खनल के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग को गहरा करने और पड़ोसियों के बीच संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, मिस्री अपने नेपाली समकक्ष अमृत बहादुर राय के बुलावे पर बुधवार सुबह काठमांडू पहुंचे थे। उन्होंने विदेश मंत्रालय में खनल से शिष्टाचार भेंट की।