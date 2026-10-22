फ्रांस में चल रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय दूतावास ने सलाह जारी की

लेखन गजेंद्र 12:05 pm Oct 22, 202612:05 pm

क्या है खबर?

फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था और महंगाई को लेकर चल रहे विरोध-प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दूतावास ने एक्स पर बताया, "फ्रांस में मौजूद भारतीय नागरिकों और फ्रांस की यात्रा करने वाले फ्रांस में हाल के घटनाक्रमों और कर्फ्यू को देखते हुए, सतर्क रहें और पूरी सावधानी बरतें। विरोध-प्रदर्शन वाली जगहों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। स्थानीय फ्रांसीसी अधिकारियों के निर्देशों और सलाह का पालन करें।"