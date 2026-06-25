बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से मुलाकात की

भारत ने 2 साल बाद बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा खोला, 28 जून से आवेदन

लेखन गजेंद्र 04:42 pm Jun 25, 202604:42 pm

क्या है खबर?

भारत अपने पड़ोसी बांग्लादेश के नागरिकों के लिए एक बार फिर पर्यटक वीजा खोलने जा रहा है। यह कदम जुलाई 2024 में हुए विद्रोह के बाद उठाया गया है। ढाका में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को जमुना फ्यूचर पार्क स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र में इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि बांग्लादेशी नागरिक 28 जून से वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। वीजा खोलने से द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाया जा सकेगा।