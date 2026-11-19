हरीश ने बैठक में ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा, "पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगैंडा फैलाने के लिए इस फोरम का गलत इस्तेमाल किया है। सिंधु जल संधि पर हमारी राय साफ और एक जैसी है और इसे कई फोरम पर बताया जा चुका है। पिछले सितंबर में उनके सेना प्रमुख को विदेशी नेताओं को खनिज पत्थरों से भरा एक लकड़ी का बक्सा दिखाते हुए देखा गया था, जो इस गलत इस्तेमाल में उनकी सेना की भूमिका का साफ इशारा है।"