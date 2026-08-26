नेपाल में बाढ़ ने रसुवा और नुवाकोट जिले में सबसे अधिक तबाही मचाई है

नेपाल में बाढ़ ने कैसे मचाई तबाही, कितना हुआ नुकसान और क्या खतरा टला नहीं?

लेखन गजेंद्र 07:50 pm Aug 26, 202607:50 pm

क्या है खबर?

नेपाल में तिब्बती सीमा से सटे रसुवा जिले में बुधवार सुबह आई भयावह बाढ़ भारी तबाही मचा दी है। तिब्बत से नेपाल में प्रवेश करने वाली भोटेकोशी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से नेपाल के कई इलाके डूब गए। सबसे ज्यादा असर तिमुरे, रसुवागढ़ी और स्याफ्रुबेसी इलाकों में दिखा है, जहां सड़क और पुल समेत कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। बिना बारिश के बाढ़ आने का क्या कारण है और इससे अभी तक कितना नुकसान हुआ? आइए, जानते हैं।