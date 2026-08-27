नेपाल में आई बाढ़ ने चीन में कैसे मचाया प्रलय, अब तक कितना हुआ नुकसान?

बाढ़ से चीन में तिब्बत और शिगात्से के ग्यिरोंग काउंटी को भारी नुकसान हुआ है। यहां नेपाल सीमा पर बना ग्यिरोंग बंदरगाह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वीडियो भी वायरल है।

चीन को सबसे बड़ी आर्थिक मार सड़कों और सीमा व्यापार के बुनियादी ढांचे पर पड़ी है। चीन-नेपाल के बीच प्रमुख स्थलीय व्यापारिक संपर्कों में एक बंदरगाह पर 2 किलोमीटर सड़क नष्ट हुई है।

इमारत, सड़कें, संचार लाइनें, चेक प्वाइंट और बिजली आपूर्ति पूरी तरह तबाह हो गई।